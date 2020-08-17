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اقتصاد

يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:58 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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علياء فوزى
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بمنتصف  تعاملات اليوم الاثنين الموافق 17- 8-2020،بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالتعاملات الصباحية وفقا لموقع EGYPT GOLD PRICE .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  859 جنيها بعد ان كان يسجل 855 جنيها.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 982 جنيها  مقارنة بـ 977 جنيها بزيادة 5 جنيهات .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 736 جنيها مقارنة 733 جنيه بارتفاع 3 جنيهات .


بينما سجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 573 جنيها بدلا من  570 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6873 جنيها مقارنة 6840 جنيها.


وسجلت أوقية الذهب 30.555 جنيه و كيلو الذهب 982 الف جنيه.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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