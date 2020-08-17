بشكركم أنكم رضيتم تلبسوا فستاني.. الإعلامية مي حلمي تدعم عروستين لإتمام زفافهما

نشرت الاعلامية مي حلمي صورة جديدة لها برفقة عروسين بفستان زفافهما وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
و كتبت مي حلمي تعليقا على الصورة: اللي بيقعدلك في الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوه بين الناس، دول سهام ودينا العروستين اللي هنعملهم فرحهم من قلبي بشكركم انكم رضيتم تلبسو فستاني اما بقيت الفرح كل الناس الي هعملها منشن دي طلبوا يساعدوا معانا في فرح سهام ودينا وانا اول المعازيم ربنا يهنيكم".
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كانت الاعلامية مى حلمى علقت على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام
وقالت مى حلمى: "ردا على كل ما نشر من امس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان ".
من ناحية اخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله عن زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.
وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".
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الي بيقعدلك في الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوه بين الناس ،، دول سيهام ودينا العروستين الي هنعملهم فرحهم من قلبي بشكركم انكم رضيتم تلبسو فستاني اما بقيت الفرح كل الناس الي هعملها منشن دي طلبو يساعدو معانا في فرح سيهام ودينا وانا اول المعازيم ربنا يهنيكم 🙏🏻 #مي_حلمي #بتاعت_الراديو @ghaly_official1 @forsh_focus_photographer @beperfectclinic @amynagaty @aminasingereg @hemajoe_hairstylist @emad_gharam @friends_store_3 @hindshow @x.wedding.official