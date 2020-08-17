رئيس المكسيك يعلن تطوعه لاختبار لقاح كورونا الروسي

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين أنه سيتطوع ليكون من بين أول من جرب لقاحًا روسيًا لفيروس كورونا الجديد إذا ثبت فعاليته.





وبحسب "رويترز"، أثار قرار موسكو الموافقة على اللقاح وإنتاج الدُفعات الأولى هنا بعد أقل من شهرين من الاختبارات البشرية مخاوف بعض العلماء الذين يعتقدون أن حوالي 10٪ فقط من التجارب السريرية ناجحة.





قال بعض العلماء إنهم يخشون من أن روسيا ربما تضع هيبتها قبل السلامة.





قال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد:"سأكون أول من يتم تطعيمه".





في غضون ذلك، يستمر سباق اللقاحات العالمي، دخلت حكومتا المكسيك والأرجنتين في شراكة مع شركة الأدوية AstraZeneca Plc لإنتاج لقاح.