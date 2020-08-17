جولات تفقدية وافتتاح مشروعات.. تفاصيل جولات 4 وزراء بالغربية.. صور

وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع كورنيش ترعة القاصد بتكلفة 16 مليون جنيه

محافظ الغربية يستعرض انجازات مشروعات الخدمية فى كافة مجالات الصحة والتعليم

وزراء الهجرة والشباب والرياضة والتموين يتفقدون مول طنطا والمنطقه اللوجستيه

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم الاثنين يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد علي مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الاجمالية حوالي ١٦ مليون جنيه والذي يهدف إلي خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين ، كما تفقد الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه ، والذي يهدف إلي رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية بالإضافة إلي حي أول وثان طنطا .

وأشاد اللواء محمود شعراوي ، بكافة الجهود التي بذلها المحافظ الدكتور طارق رحمي وكافة الاجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية ، وطالب الوزير بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وطالب وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات الي انشطة تجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة ، كما طالب شعراوي الاجهزة التنفيذية بالمحافظة باعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام .

واكد الوزير علي ضرورة الاستمرار في الموجة ال١٦ لازالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة بكل قوة وحزم وعدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات جديدة وازالتها علي الفور .

تفقد وزير التنمية المحلية و محافظ الغربية عدد من مشروعات التجميل والتطوير بمدينة طنطا بتكلفه إجمالية 143.5 مليون جنيه.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية تطوير وتجميل منطقة كورنيش المرشحة على ترعه القاصد بحي ثان طنطا بداية من مدخل سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بمساحة 1 كيلو متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه كمرحلة أولى شمل التطوير رصف وزرع أعمدة ديكورية وتشجير ووضع مقاعد..

كما أشار الى تطوير المرحلة الثانية أيضا خلال العام الحالي بتكلفه قدرها 16 مليون جنيه وبطول 1 كيلو متر .

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير وتجميل الميادين على مستوى الجمهورية .

كما تلا ذلك جولة لتفقد توسعات محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه وتضم المحطة عدد2 مروق مياه لتنقيه + 8 مرشحات مياه تخدم وتعمل بطاقة إجمالية 51 ألف متر مكعب / يوم وتخدم عدد 24 قرية بالإضافة إلى حي أول وثان طنطا بإجمالي عدد سكان مليون نسمة.

واختتمت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا حيث استمع وزير التنمية المحلية إلى طلبات المواطنين فيما يخص طلبات التصالح والتي أكد عليها المحافظ بأنه قد تم بالفعل تخفيضها بنسبة 40 % .

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مؤتمر محافظة الغربية على هامش افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بالمحافظة "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لإحدى الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجيستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية -خلال هذه الفعالية التي تنظمها المحافظة على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية- عرضا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

تشارك وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية للمهندس أشرف دوس، الذي يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية.

كما نال أشرف دوس درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجيستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر .

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية 10 محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.