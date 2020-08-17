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اقتصاد

بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:42 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
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محمد صبيح
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

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ونص القرار أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.

وفيما يلي مستندات نص البيان:
بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز
بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز
بالمستندات.. جميع قرارات وزارة التموين فيما يخص رغيف الخبز
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