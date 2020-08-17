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أخبار العالم

42 حريقا في مستوطنات إسرائيلية بفعل البالونات الحارقة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اندلع حريق في المجلس الإقليمي "شاعر هنيجيف" مساء اليوم، الإثنين، ليرتفع إجمالي عدد الحرائق بغلاف غزة اليوم، إلى 42 حريقا، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وشهد قطاع غزة حالة من التوتر المتصاعد في ظل تكثيف الجيش من قصف لمواقع وأهداف في القطاع، فيما يواصل المتظاهرون إطلاق "البالونات الحارقة" صوب المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق في المجلس الإقليمي سدوت نيجف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وكانت إسرائيل قصفت العديد من الأهداف داخل قطاع غزة على مدى الأيام الماضية ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

ومن جهتها تقوم وحدات الإرباك الليلي في غزة بإطلاق عدد كبير من البالونات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن هناك اتصالات إسرائيلية - قطرية من أجل ضمان نقل الأموال من قطر إلى القطاع لتهدئة الأوضاع.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم عن أن حركة حماس طلبت من وسطاء زيادة عدد تصاريح العمل الخاصة بالفلسطينيين من القطاع للدخول إلى إسرائيل، بالإضافة إلى مضاعفة مبلغ المنحة القطرية.
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