AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علاجه على نفقة الدولة.. مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة شاب يعاني من ورم في المخ.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:10 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
هاني حسين
استغاث شاب على الهواء يدعى محمد رفعت لعلاج شقيقه محمود الذي يعاني من ورم في المخ ولم يتم تشخيصه بطريقة جيدة.

واستجاب حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ، لاستغاثة شاب يعاني من ورم في المخ.

وقال حسام المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه سيتم إجراء كشف طبي مكثف عليه من قبل أساتذة الأورام.

وأضاف حسام المصري "سيتم  التعرف على العمليات التي يحتاج إليها الشاب وسيتم إدخاله معهد الأورام أي مستشفى لعلاجه".

وتابع حسام المصري "نتكفل بحالته وسيتم علاجه على نفقة الدولة في معهد الأورام أي مستشفى آخر"، مضيفا "توجيهات من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء من أجل الاستجابة لأي استغاثة طبية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يستجيب لـ 850 استغاثة طبية بالصحف والمواقع الإخبارية

رئيس الوزراء يكلف بعلاج 3 أطباء و3 أطفال على نفقة الدولة

الاستغاثة الطبية بالحكومة تنقذ سيدة حامل في ثلاثة توائم.. وطفل تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز

الحكومة: إجراء أكثر من 250 حالة زراعة نخاع ذات التوافق النصفي سنويا

مجلس الوزراء يستجيب لـ 850 استغاثة بشأن كورونا ونقص الأدوية.. المستشار الطبي يكشف التفاصيل.. فيديو

الحكومة تستجيب لـ صرخات زياد محارب السرطان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم بلاغا ضد الخطيب وكهربا.. إصابة قوية لـ نجم الأهلي أمام أسوان

لم يتمالك نفسه.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور

متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟

أحمد موسى: معتز مطر ومحمد ناصر يعيشان في رعب بعد تواصل تركيا مع مخابرات مصر

حقيقة الموجة الثانية لكورونا .. العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجيب

خان صديقه مع زوجته.. فضيحة تلاحق جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

شاهد| خبير: انتشار السيارات الكهربائية يحتاج لوعي المواطن ومعرفة مميزاتها.. ومحطة توليد طاقة جديدة كل 10 أيام .. ويمكن شحنها فى المنزل

متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟