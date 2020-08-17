علاجه على نفقة الدولة.. مجلس الوزراء يستجيب لاستغاثة شاب يعاني من ورم في المخ.. فيديو

استغاث شاب على الهواء يدعى محمد رفعت لعلاج شقيقه محمود الذي يعاني من ورم في المخ ولم يتم تشخيصه بطريقة جيدة.





واستجاب حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ، لاستغاثة شاب يعاني من ورم في المخ.





وقال حسام المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه سيتم إجراء كشف طبي مكثف عليه من قبل أساتذة الأورام.





وأضاف حسام المصري "سيتم التعرف على العمليات التي يحتاج إليها الشاب وسيتم إدخاله معهد الأورام أي مستشفى لعلاجه".





وتابع حسام المصري "نتكفل بحالته وسيتم علاجه على نفقة الدولة في معهد الأورام أي مستشفى آخر"، مضيفا "توجيهات من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء من أجل الاستجابة لأي استغاثة طبية".



