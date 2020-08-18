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حوادث

بحجم تعاملات ٤٦ مليون جنيه.. ضبط شخصين يتاجران بمدخرات العاملين بالخارج

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:03 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (حاصل على دبلوم ، طالب – مقيمان بمحافظة المنيا) لقيام كلٍ منهما بالاشتراك مع شقيقه اللذان يعملان بإحدى الدول العربية فى ممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما)، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى (46 مليون جنيه مصرى )  .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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