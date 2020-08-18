ضبط صاحب مكتبة يزور المحررات الرسمية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ( مالك مكتبة للأدوات المكتبية والتصوير – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تزوير المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإتخاذه من مكتبته الكائن مقرها بمدينة كفر الدوار بدائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى .





وضبط بالمكتبة المُشار إليها (جهاز لاب توب ، طابعة ألوان ، عدد 2 وحدة تخزين فلاش ميمورى ، هاتف محمول) حيث تبين بفحصهم فنيًا أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهوره بخاتم شعار الجمهورية المقلد.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.