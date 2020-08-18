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رياضة

ميدو: الأهلي أطاح بشريف إكرامي من الباب الصغير

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:20 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن النادي الأهلي كان مخطئا بإعلان رغبة رمضان صبحي في الانتقال إلى بيراميدز. 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أعتقد أن إعلان الأهلي بـ رغبة رمضان صبحي للانتقال لبيراميدز كان قرار خاطئ وألوم عليه أمير توفيق علي الرغم من اعترافي بأنه رجل ناجح ومُميز في عمله، لكن كنت ممكن تعلن إن المفاوضات فشلت واللاعب مش هيستمر ويرجع هيدرسفيلد، وبعدين ناديه يبيعه لبيراميدز أو لا تبقي بعدت الدنيا عنّك وأجلت المشكلة".

وحول أزمة شريف إكرامي مع الأهلي قال:" شريف إكرامي خرج من الباب الصغير في الأهلي مع الأسف وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذه النادي الأهلي باستبعاد شريف حتى نهاية الموسم وهذا يؤكد أن الأهلي أطاح بشريف إكرامي من الباب الصغير".

وختم حديثه قائلا:"أثناء اعتزال حازم إمام، مجلس إدارة الزمالك تعامَل باحترافية تامة ووفر له حماية إعلامية كافية عشان حازم يخرج من الباب الكبير، وكذلك يتعامل المستشار مرتضي منصور مع لاعبيه الكِبار في التوقيت الحالي".
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