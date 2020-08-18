يورونيوز: محكمة مدعومة من الأمم المتحدة تصدر أحكاما في قضية مقتل الحريري

بعد أكثر من 15 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة في بيروت، أعلنت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا أحكامها الأسبوع الجاري في محاكمة أربعة أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة، بزعم تورطهم في عملية قتل، قسمت البلاد الصغيرة بعمق.





ومن المتوقع أن تزيد الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء في المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها قرية على أطراف مدينة لاهاي الهولندية، من التوترات المتصاعدة في لبنان، بعد أسبوعين من الانفجار الكارثي في ​​ميناء بيروت والذي أودى بحياة قرابة 180 شخصًا وجرح أكثر من 6000 شخص ودمر آلاف المنازل في العاصمة اللبنانية.





وعلى عكس الانفجار الذي قتل الحريري و21 آخرين في 14 فبراير 2005، يعتقد أن انفجار 4 أغسطس كان نتيجة ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي اشتعلت عن طريق الخطأ في ميناء بيروت.





في حين أن سبب الحريق الذي تسبب في إطلاق النار لا يزال غير واضح ، فإن حزب الله، الذي يتمتع بنفوذ كبير على السياسة اللبنانية، يتم جره إلى الغضب العام الموجه إلى السياسيين الحاكمين في البلاد.



