أمينة خليل: متحمسة لفيلم توأم روحي

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة جمهورها سعادتها بفيلمها "توأم روحي" المقرر عرضه الفترة المقبلة.









ونشرت صورة أفيش الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وعلقت على الصورة: "أنا متحمسة للفيلم ده فوق ما تتخيلوا.. شكر كبير أوي أوي للرجل العظيم أحمد السبكي، وكل آل السبكي اللي دعموا الفيلم ده.. شكر قد الدنيا للمخرج الفنان عثمان أبو لبن علي مجهوده ورؤيته وحبه في السينما".





وأضافت: "شكرًا للفنان المحترم الجميل الصديق حسن الرداد.. شكرًا للجميلة عايشة بن احمد.. شكرًا لكل حد اشتغل علي الفيلم ده بأي شكل.. من قلبي، يارب يعجبكم يا أحلى جمهور وتنبسطوا بيه وتفرحولنا".









وتابعت: "توكلنا على الله.. يارب يعجبكم الفيلم.. أنا الفيلم ده له مكانة خاصة جدًا في قلبي.. يارب يسعدكم زي ما احنا كنا سعداء واحنا بنصوره".









فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينةخليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.







