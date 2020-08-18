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اقتصاد

خلال 11 عاما.. الإحصاء: 107.3% نسبة الارتفاع في إنتاج الأثاث بإجمالي 1.8 مليار جنيه

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:36 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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آية الجارحي
ارتفع إجمالى قيمة الإنتاج بسعر السوق في مصر من 0.9 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 107.3%، بينما ارتفع متوسط إنتاجية العامل الشهرية من 5.5 ألف جنيه إلى 17.8 ألف جنيه بنسبة 223.6% خلال الفترة (2008 ــ 2019).


وذلك وفقا لدراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول "صناعة الأثاث فى مصر خلال الفترة (2008 ـ 2019)".


ووفقا للدراسة، تأتى المحافظات الحضرية فى المرتبة الأولى من حيث إجمالى الإنتاج بسعر البيع، فقد ارتفع من 399.1 مليون جنيه إلى 597.4 مليون جنيه بنسبة 49.7% خلال الفترة (2010 – 2019).


كما ارتفع إجمالى قيمة الصادرات من الأثاث من 1.4 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة 204.2%، وفى نفس الوقت ارتفع إجمالى قيمة الواردات من 1.5 مليار جنيه إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة 287.5% خلال الفترة (2010 ــ 2019).


وتأتى الدول العربية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث، حيث تتراوح بين 55% و60%، بينما تأتى دول آسيا فى المرتبة الثانية، وتستحوذ على ما بين 19.3% و28.6% خلال الفترة (2010 ـــ 2019).


فيما تأتى السعودية فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية من الأثاث للدول العربية، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 32.5% و56.6%، بينما تأتى العراق فى المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 9.1% و23.0% خلال  الفترة (2010 ــ 2019).


بينما تأتى إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية للدول الأوروبية، حيث تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12.1% و34.0%، بينما تأتى هولندا فى المرتبة الثانية وتستحوذ على نسبة تتراوح 8.7% و17.1% خلال الفترة (2010 ـــ 2019).


وتأتى الصين فى مقدمة الدول الآسيوية من حيث واردات الأثاث من مصر وتحتل المرتبة الأولى، حيث تستحوذ على نسبة بين 73.4% و87.7% خلال الفترة (2010 ـــ 2019).
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