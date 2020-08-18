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أخبار العالم

أردوغان يعتقل 25 عسكريا سابقا بسلاح الجو التركي ويلاحق 21 مفصولا من الخدمة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:38 ص
على صالح
أصدرت نيابة أنقرة اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال ضد 25 عسكريا سابقا بقيادة القوات الجوية وذلك في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة الخدمة.

ووفقا لصحيفة زمان التركية، ذكرت نيابة أنقرة في بيان، اليوم، أن التحقيقات كشفت عن أن المشتبه بهم الذي عملوا في قيادة القوات الجوية تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة الخدمة والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري، على حد زعمها.

وأضافت النيابة في تركيا حسب بيانها، أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 25 ضابطا سابقا من بينهم 21 تم فصلهم من العمل، توضح تواصلهم مع حركة الخدمة. 


وتابعت أن فرق وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة تواصل ملاحقة المشتبه بهم في 14 مدينة مركزها أنقرة.

وفي يونيو الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 فصل من الجيش 15 ألفا و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة، بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.


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