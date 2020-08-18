البورصة تواصل التراجع بمنتصف التعاملات بسبب مبيعات المصريين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 111079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1937 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 12982 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4245 نقطة.





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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2518 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 832 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهما رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المجموعة المصرية العقارية، المنصورة للدواجن، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت سيناء، راية لخدمات مراكز الاتصالات، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

كما تم إيقاف التعامل على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان " تصفية الحديد والصلب قريبًا" مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وفي سياق آخر أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن تخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة إجمالية 11975 متر مربع بما يعادل 2.8 فدان تقريبًا، بسعر المتر 1705 جنيه، وتم سداد 10% من إجمالي ثمن الأرض لضمان جدية الحجز، وجاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستلام قطعة الأرض المذكورة لإقامة مدرسة خاصة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن حصولها على ترخيص لإنشاء شركة بلتون لرأس المال المخاطر، شركة بلتون للتأجير التمويلي، شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش).