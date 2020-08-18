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إجابات لاستطلاعات الرأي: تراجع إصابات كورونا في مصر لا يجب أن ينسينا خطر الفيروس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:06 م
محمد أحمد، الرئيس
محمد أحمد، الرئيس التنفيذى لشركة إجابات لإستطلاعات الرأى
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هاجر إبراهيم
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذى لشركة إجابات لإستطلاعات الرأى، إن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، مشيرا إلى أنه من الواضح أن المواطنين تناسوا الفيروس وخطورته، حيث تعد تلك مشكلة كبيرة الآن.

وأضاف "أحمد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن إنخفاض اعداد الإصابات بمصر أصبحت بداية مبشرة للخير، إلا أن هناك قلقا وخوفا من الإنفتاح الذى يحدث الآن من قبل بعض المواطنين.


وتابع أن الامور بدأت تفقد السيطرة بشأن فيروس كورونا بسبب تصرفات بعض المواطنين، لافتا إلى أن الآن أصبح المواطنون لا يرتدون الكمامات خلال الخروج من الشوارع، حيث إنه سابقا كانت توجد نسبة 80 أو 90% من المواطنين فى الشوارع.

وأكد أن الآن أصبح لا يوجد تباعد إجتماعى، متابعا أن جميع السواحل والشواطئ المصرية ممتلئة بالناس أكثر من السابق، لدرجة أن بعض الفنادق فى تلك المناطق لا يوجد بها غرف متاحة.

وأفاد أن إلتزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة لم يتم حتى الآن بشكل مثالي، محذرا الشباب بعدم التهاون لأنه أصبح خصلة تزداد فى تلك الفئة خلال تلك الفترة، وما يبشر بالخير قلة تأثير الفيروس عن سابقه، والدليل على ذلك إنخفاض عدد الوفيات، بالإضافة إلى أن نسب الشفاء من كورونا فى مصر وصلت إلى 62.5% .
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