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بقى البعبع.. لاعب الإسماعيلي السابق: انتماء للاعبين لفرقهم أصبح معدوما

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:23 م
الكابتن سيد عبدالرازق،
الكابتن سيد عبدالرازق، لاعب الاسماعيلي السابق
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فرح علاء الخولي
قال الكابتن سيد عبدالرازق، لاعب الاسماعيلي السابق، إن الانتماء للفرق الرياضية بالنسبة للاعبين اصبح شيئا معدوما "ومبقاش فيه انتماء"، موضحًا ان المادة والمال اصبحت الطاغي والمسيطر الاول.

وتابع الكابتن سيد عبد الرازق، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن اخر اللاعبين الذين انساقوا خلف المادة ولم ينظروا الي انتمائهم كان اللاعب رمضان صبحي، معقبًا: "ومبقاش ولا فيه انتماء ولا ولاء وابن النادي خلاص".

واضاف لاعب الاسماعيلي السابق، ان ما يحدث في المجال الكروي في مصر لا يمت للانحراف بصلة "احنا عندنا اختراف وانحراف وليس احتراف"، لان ما يعرض من مبالغ على اللاعبين غير مبرر وليس له علاقة بمستوى لعب الرياضي.

واوضح ان قديما التنافس بين الاهلي والزمالك على مستوى اللعب وليس من يشتري بكام، انما الان اصبح بيراميدز "البعبع" لكل الاندية ولديه المقدرة ان يشتري اي لاعب، ووجه طلبا للدولة بـ "أن تقف امام تلك الظاهرة".

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