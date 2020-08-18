على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

كشف عادل عبد الرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، عن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والذي انتهت إعارته للقلعة الحمراء.





وقال عبد الرحمن، خلال حواره على قناة "النهار": "على مسئوليتي، رمضان صبحي لن يلعب لأي نادٍ مصري سواء الزمالك أو بيراميدز، اللاعب سوف يعود لفريقه في إنجلترا أو سينتقل للدوري الإسباني".





‏وأضاف: "الأهلي أعطى رمضان صبحي أكبر من حجمه، ولا يوجد انتماء في كرة القدم بالوقت الحالي".





‏وأشار إلى أن "الأهلي صاحب فضل كبير علي رمضان صبحي، فالنادي وافق على احتراف اللاعب في إنجلترا وهو لاعب كبير، لكنه عاد (مش شايف قدامه)، والأهلي اعاده لمستواه مرة أخرى".





يذكر أن رمضان صبحي رفض التوقيع للنادي الأهلي وأعلن رغبته في اللعب لنادي بيراميدز، مما جعل اللاعب خارج حسابات الفريق الأحمر.