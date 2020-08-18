توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "كل لاعب له شخصيته الخاصة، ولا تستطيع الحكم على شخص بأنه خطأ، الكل يفكر بعقلية معينة".









وأضاف:"رمضان صبحي وجد أن عرض بيراميدز هو الأنسب له، وأنا بشكل شخصي كنت أفكر بعقلية مختلفة، البعض يبحث عن مستقبله بطريقته الخاصة".









وواصل: "لا أستطيع أن أقول رمضان مخطئ، قد يكون اللاعب لم يشعر بالراحة من مفاوضات النادي الأهلي، ولا أعلم أي تفاصيل خاصة بسير المفاوضات بين الطرفين".









وتابع ميدو: "رمضان صبحي وقع لـ بيراميدز، ولم ينضم بشكل رسمي، وأتوقع عودته إلى تدريبات فريق هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي سيوافق على بيعه لأي نادٍ، ومن الوارد عدم انتقاله إلى بيراميدز في النهاية".









وواصل: "توقيع رمضان صبحي لا يساوي أي شيء بدون موافقة هدرسفيلد، ومن الوارد أن يتلقى اللاعب عروضًا أوروبية تلبي مطالب ناديه الإنجليزي".









وأكمل: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، بعد جلسته مع رمضان صبحي، أخطأ فيما أعلنه بشأن انتقال اللاعب لبيراميدز، كان من الوارد عودته من جديد للأهلي أو يحدث تغيرات جديدة".









وزاد: "كان من الممكن أن يقول تعثرت المفاوضات مع رمضان صبحي، ولكنه خرج ليعلن انتقال اللاعب إلى بيراميدز بشكل رسمي، الحديث طالما كان في الغرف المغلقة ولا يجب أن يخرج بهذا الشكل".









وأتم: "الإعلان من جانب الأهلي عن انتقاله إلى بيراميدز، أشعل الأوضاع، وصنع أزمة بين لاعبي الأهلي، وشتت تركيز الجهاز الفني، كان من الممكن أن يتفادى الأهلي، في حالة الخروج بإعلان تعثر المفاوضات ورغبة اللاعب في الرحيل لوجود عروض أخرى".