AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:34 م
محمد إبراهيم نجم
محمد إبراهيم نجم المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عقود مبدئية للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه .

وتشير كل المؤشرات إلى أن انتقال محمد إبراهيم إلى الاهلى فى حال وجود رغبة قوية من قبل مسئولى القلعة الحمراء لن يكون صعبا فى ظل تبقي موسم واحد فقط فى عقد اللاعب مع المقاصة .

وكان المقاصة حصل على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين فقط ،وهو ما يشير إلى ان اللاعب يتبقي له سنة واحدة فقط فى عقده مع المقاصة  .

ويقدم محمد إبراهيم مستويات جيدة للغاية مع المقاصة فى الوقت الحالى وهو ما أدى إلى خطف الأنظار إليه من جديد وبات محور اهتمام العديد من الأندية وسط أحاديث قوية تشير إلى حصول الأهلى على توقيعه تمهيدا لضمه .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

بعد انباء توقيعه للأهلي .. شاهد مهارات وأهداف طاهر محمد طاهر الملقب بخليفة محمد صلاح

كلها شائعات.. المقاولون العرب يرد على أنباء توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي

المقاصة يحذر محمد إبراهيم من التوقيع السري لـ " الأهلي "

3 مؤشرات تحسم انتقال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون إلى الأهلي

ترشيحاتنا

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

محمد صلاح الجديد.. نادٍ إيطالي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي

فحص طبي لـ محمود متولي مدافع الأهلي بعد تأكد إصابته في الركبة

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

السيسي يصدر قرارا بندب بعض القضاة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. شيماء سيف بإطلالة صيفية تبرز جمالها

أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد