بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تشير إلى توقيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عقود مبدئية للانتقال إلى النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه الملفت مع فريقه المقاصة خلال الفترة الحالية ونجاحه فى لفت كل الأنظار إليه .



وتشير كل المؤشرات إلى أن انتقال محمد إبراهيم إلى الاهلى فى حال وجود رغبة قوية من قبل مسئولى القلعة الحمراء لن يكون صعبا فى ظل تبقي موسم واحد فقط فى عقد اللاعب مع المقاصة .



وكان المقاصة حصل على خدمات محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسمين فقط ،وهو ما يشير إلى ان اللاعب يتبقي له سنة واحدة فقط فى عقده مع المقاصة .



ويقدم محمد إبراهيم مستويات جيدة للغاية مع المقاصة فى الوقت الحالى وهو ما أدى إلى خطف الأنظار إليه من جديد وبات محور اهتمام العديد من الأندية وسط أحاديث قوية تشير إلى حصول الأهلى على توقيعه تمهيدا لضمه .