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رياضة

شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلى من مواجهة أسوان قبل قمة الزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:10 م
شوبير
شوبير
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عمرو الحلوانى

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالأداء الذي قدمه الأهلي في مواجهة أسوان، التي أقيمت أمس في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.


وكان الأهلي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الأنجولي جيرالدو، ووليد سليمان، وأليو بادجي، ليعزز المارد الأحمر صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.


وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية إن الأهلي فاز وخسر في مواجهة أسوان أمس، موضحا أن لاعبي القلعة الحمراء ازدادت ثقتهم بعد تحقيق الفوز، مع الحفاظ على شباكه نظيفة، في مباراتين من أصل ثلاث خاضها بعد العودة من التوقف الطويل بسبب وباء فيروس كورونا.


وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الفريق الأحمر استفاد من عودة أحمد فتحي إلى الملعب، وظهر بروح عالية للغاية، بالإضافة إلى ظهور أفشة ووليد سليمان بمستوى مميز، بعدما لعب كل منهما في مركزه، بينما أدى أليو ديانج بشكل جيد للغاية مع أنه لعب في مركز الجناح الأيمن بدلا من أحمد الشيخ المصاب.


وتابع، أن أليو بادجي أدى بشكل مميز للغاية، وبدأ يستعيد ثقة الجماهير الحمراء، والتي اهتزت ثقتها في اللاعب بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.


وأشار أحمد شوبير، إلى أن الأهلي خسر خدمات محمود متولي لفترة طويلة، بالإضافة إلى الإصابة التي ضربت أحمد الشيخ وجيرالدو، موضحا أن "الشيخ" سيلحق بمواجهة الزمالك، بينما يتحدد موقف اللاعب الأنجولي خلال اليوم أو الغد من تلك المباراة.

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