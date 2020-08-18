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محافظات

تغيبوا عن العمل.. إحالة 9 موظفين بوحدات صحية للتحقيق في سوهاج

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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خالد رياض
ذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في سوهاج، أنه تم إحالة 9 موظفين من العاملين في الوحدات الصحية للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق.

وأشار البيان أن الحملة تمت بناء علي تعليمات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية.

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أن هناك متابعة من قبل إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية، للعاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز، لافتا إلى أنه تم المرور على الوحدة الصحية بمباني عنيبس والوحدة الصحية بنزة الحاجر والوحدة الصحية نزه الهيش.

وأسفر المرور عن إحالة 9 من العاملين بالوحدة الصحية بمباني عنيبس والوحدة الصحية بنزه الحاجر للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني، وعدم وجود حالات غياب أو ترك عمل بالوحدة الصحية بنزه الهيش.

أكد رئيس المركز علي المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز .

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