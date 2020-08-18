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رياضة

طارق سليمان: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:12 م
طارق سليمان
طارق سليمان
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إسراء أشرف
أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن الفريق ليس في حاجة لضم حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل، بعد رحيل شريف إكرامي.


وقال طارق سليمان، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "منذ رحيلي عن الأهلي وتلقيت عدة عروض من مصر وخارجها، وهناك بعض العروض لم تكن مناسبة بالنسبة لي، وبعض العروض لم تكتمل المفاوضات".


وأضاف: "بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير محمد الشناوي، وعند رحيله قبل سنوات كنت أرفض رحيله لأنه حارس مميز، ويمتلك كل المواصفات المطلوبة في حراسة المرمى".


وواصل طارق سليمان قائلا: "الشناوي لعب بشكل جيد في حرس الحدود وبتروجت وطلائع الجيش، ثم عاد للأهلي منذ ثلاث سنوات، وبذلت مجهودا كبيرا معه".


وأكمل: "الشناوي ظهر في البطولة العربية مع الأهلي، وفي بدايته مشاركته نال انتقادات عنيفة عبر السوشيال ميديا، ولكن رفضنا التعليق وعملنا بقوة، لأننا نثق في قدراته، وفي النهاية لعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، عملنا في صمت وهدوء".


وحول رأيه في ضم حارس مرمى جديد، قال: "الأهلي ليس في حاجة لضم حارس مرمى في الفترة الحالية، الفريق يضم محمد الشناوي وتم التعاقد مع علي لطفي وهو حارس جيد ولكن لا يشارك، وعندما يتم إعطائه الفرصة سيظهر بشكل مميز، وهناك مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان وحمزة علاء".


وأضاف: "أحمد طارق سليمان متواجد في فريق 99، وكان يسير بشكل جيد، ولعب عدة مباريات لكن الكرة توقفت بسبب كورونا، وسبق وتم تصعيده، حتى في وجود رينيه فايلر المدير الفني الحالي، وفي الفترة المقبلة سيكون له دور".


وواصل: "الحراس الصغار يكونوا في حاجة للخروج على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات، محمد الشناوي لعب أكثر من 150 مباراة، وعلي لطفي لعب 6 مواسم في إنبي، نفس الأمر بالنسبة للاعبين آخرين في الفريق مثل ناصر ماهر".



وزاد: "أي حارس مرمى كبير سينضم للأهلي في التوقيت، فمن الصعب أن يشارك أساسيا، سيجلس بديلا في ظل تألق محمد الشناوي".


وأتم: "علي لطفي حارس مميز، ولعب مع إنبي في الدوري الممتاز، وفي حالة تعرض الشناوي لأي ظرف، فإنه متواجد مع الفريق، ومن الوارد أن يتم الدفع في بعض المباريات، ومصطفي شوبير حارس جيد وله مستقبل كبير".
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