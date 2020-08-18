يحدث في واحة سيوة.. استمرار أعمال تدبيش الجسور ببركة بهي الدين

عقد اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوي، رئيس مدينة سيوة ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا مع المهندس علي محيي الدين، مدير عام إدارة الصرف الزراعي بمطروح وسيوة، بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، ومسئولي إدارة الصرف الزراعي بسيوة.









وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ أعمال تدبيش الجسور ببركة سيوة وبركة بهي الدين ومتابعة منسوب مياه الصرف الزراعي بالمصارف العمومية بالمناطق الزراعية المحيطة بالبرك.

















كما تم مناقشة موقف أعمال كهربة محطات الصرف الزراعي واستبدال ماكينات شفط مياه الصرف الزراعي التي تعمل بالديزل بماكينات كهربائية.









وأكد الحصيوي أنه تم تحقيق نسبة ٥٥٪ من أعمال كهربة المحطات ونسبة ١٠٪ من أعمال تدبيش الجسور.







