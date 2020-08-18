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شريف العريان يكشف استعدادات الخماسي الحديث لأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:09 م
الخماسي الحديث
الخماسي الحديث
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فرح علاء الخولي
قال شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إن بطلة الخماسي هايدي عادل والتي تعد اول المتأهلين لاولمبياد طوكيو 2020 اصيبت بوعكة صحية في الفترة الماضية وللأطمئنان عليها تم عمل مسحة كورونا وقد ظهرت النتيجة سلبية امس.

وأضاف شريف العريان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن ما اصاب هايدى عادل من ارتفاع في درجة الحرارة هو مجرد انفلونزا عادية وليس كورونا، لافتًا الى انه عندما تتحسن صحتها ستعود مرة اخرى للتمرين.

واوضح رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ان باقي اعضاء الفريق بصحة جيدة ولم يظهر على اي احد اعراض اشتباه في انفولنزا او فيروس كورونا، منوها إلى أن تدريبات أعضاء المنتخب الوطني بدأت من يوم 4 يوليو الماضي بعد قرارات وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي.

ولفت الى ان بداية التأهيل لاولمبياد طوكيو 2020 ستكون في اواخر مارس 2021، ولذلك التمرينات ليس فيها اي نوع من الضغط على اللاعبين خاصة بعد الفترة الطويلة من الانقطاع بسبب تفشي جائحة كورونا.
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