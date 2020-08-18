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رياضة

بعد 4 سنوات مع الفريق.. مانشستر سيتي يعلن رحيل الحارس برافو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:37 م
برافو
برافو
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مجدي سلامة
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيل حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو، بعد 4 سنوات من التواجد مع السيتيزن.

وخاض اللاعب البالغ من العمر الآن 37 عامًا، 61 مباراة مع السيتي بعد انضمامه من برشلونة في 2016 وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.

وخاض برافو مباريات كثيرة مع السيتي في موسمه الأول، ولكن مع وصول البرازيلي إديرسون، قلت مشاركاته بشكل كبير، حيث أصبح يشارك غالبًا في مباريات الكؤوس.

وتأثر كلاوديو برافو كذلك بإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لمدة 10 أشهر في الموسم الماضي.

من الجدير بالذكر أن بعض التقارير تتحدث عن إمكانية إنتقال برافو لريال بيتيس الإسباني، بطلب من مواطنه مانويل بيليجريني المدير الفني الجديد لبيتيس.
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