الصحة: دعم المستشفيات بوحدات أشعة متنقلة وإصدار107 آلاف تقرير تشخيص2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات الإدارة العامة للأشعة خلال عام 2025، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لضمان استمرارية وجودة خدمات التشخيص الطبي بجميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن وحدات الأشعة المتنقلة قدمت خدمات الفحص والتشخيص لـ24 ألفًا و625 مريضًا، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي لـ15 مستشفى تابعة للوزارة في عدد من المحافظات، لتوفير الخدمات اللازمة وتخفيف عبء انتقال المرضى إلى أماكن أبعد.

أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، أن هذه الجهود جزء من خطة شاملة لتطوير منظومة الأشعة، ودعم المستشفيات الحكومية بأحدث النظم التشخيصية، مما ينعكس إيجابًا على سرعة ودقة التشخيص وجودة الرعاية الصحية.

نجاح المشروع القومي للتشخيص «عن بُعد»

في سياق متصل، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، إلى نجاح المشروع القومي للتشخيص «عن بُعد» في إصدار 107 آلاف و851 تقرير أشعة، مما يدعم المستشفيات بتقارير دقيقة ويرفع كفاءة استغلال الكوادر المتخصصة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة، إن الوزارة ركزت على بناء القدرات البشرية من خلال تنفيذ 21 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للأطباء وفنيي الأشعة، شملت الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية، والوقاية من الإشعاع، وإدارة الجودة، بإجمالي 343 متدربًا، للارتقاء بالمستوى المهني وتحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين.