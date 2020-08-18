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أخبار العالم

إسرائيل ترد على رغبة السودان في تطبيع العلاقات معها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية السودانية من ترحيب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وتطلع السودان لتوقيع اتفاق مماثل مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور خياط، إن إسرائيل تنظر بإيجابية إلى أي خطوة تؤدي إلى تطبيع العلاقات واتفاق سلام مع دول المنطقة.

كان المتحدث باسم الخارجية السودانية قال في تصريحات لقناة سكاي نيوز، إنه لا يوجد سبب لاستمرار العداء مع إسرائيل.

وأضاف:"نتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على مصلحة السودان".

واعتبرت الخارجية السودانية أن خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية.

وتابعت:"سنجني فوائد من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل".
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