أول تعليق من نتنياهو على رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على ما جاء في تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية، بشأن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.





كتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: إسرائيل والسودان والمنطقة كلها سوف تستفيد من اتفاق السلام، وستتمكن معا من بناء مستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة. نفعل كل ما هو ضروري لجعل هذه الرؤية حقيقة وأمر واقع.





وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد ردت على ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية السودانية من ترحيب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وتطلع السودان لتوقيع اتفاق مماثل مع إسرائيل.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور خياط، إن إسرائيل تنظر بإيجابية إلى أي خطوة تؤدي إلى تطبيع العلاقات واتفاق سلام مع دول المنطقة.





وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قال في تصريحات لقناة سكاي نيوز، إنه لا يوجد سبب لاستمرار العداء مع إسرائيل.





وأضاف "نتطلع لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل قائم على مصلحة السودان".





واعتبرت الخارجية السودانية أن خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل ترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية.





وتابعت:"سنجني فوائد من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل".