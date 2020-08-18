سعد الحريري: حزب الله أصبح المدان في جريمة اغتيال والدي

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أنه لا يجب أن يكون هناك خيبة أمل بعد قرار المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، لافتا إلى أن بيروت طالبت بالحقيقة.









وأوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن أي تحقيق جدي يتطلب وقتا، لافتا إلى أن على حزب الله أن يعلم أن جريمة الاغتيال تقع عليه.









ودعا حزب الله الى تسليم المتهم باغتيال رفيق الحريري للمحكمة الخاصة بلبنان، مشيرا إلى أن انفجار بيروت جرح كبير وعلينا التحلي بالأمل.



