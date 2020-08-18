سعد الحريري: حزب الله أصبح المدان في جريمة اغتيال والدي

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أنه لا يجب أن يكون هناك خيبة أمل بعد قرار المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، لافتا إلى أن بيروت طالبت بالحقيقة.
وأوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن أي تحقيق جدي يتطلب وقتا، لافتا إلى أن على حزب الله أن يعلم أن جريمة الاغتيال تقع عليه.
ودعا حزب الله الى تسليم المتهم باغتيال رفيق الحريري للمحكمة الخاصة بلبنان، مشيرا إلى أن انفجار بيروت جرح كبير وعلينا التحلي بالأمل.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هزّ بيروت في 14 فبراير 2005.
وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان عضو حزب الله سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، لافتة إلى أنه يصعب إثبات ترؤس مصطفى بدرالدين لخلية اغتيال الحريري.
وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أن عنيسي وصبرا شاركا بعملية التضليل بعد وقوع جريمة اغتيال الحريري.
ولفتت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ضد ثلاثة متهمين في قضية اغتيال الحريري، فبرأت ثلاثة وأدانت واحدًا.