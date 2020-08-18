AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يعود للتمثيل مع شبكة نتفليكس.. تفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم

كشفت مجلة فارايتي الأجنبية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة النجم عمرو دياب إلى التمثيل من خلال مسلسل من إنتاج شبكة نتفليكس الأمريكية.


قال عمرو دياب في تصريحات لمجلة فارايتي :"يسعدني العمل مع Netflix في هذا المشروع الجديد".


وأضاف أؤمن دائمًا أن الفن لغة عالمية، وتمكنا من بناء جسور من الروابط والحب مع الثقافات المتنوعة من خلال الموسيقى.


وتابع :"والآن مع هذا المشروع الجديد مع Netflix ، أنا متحمس لأننا سنصل إلى أكثر من 193 مليون عضو في أكثر من 190 دولة حول العالم حيث سيتمكنون من مشاهدة محتوى جديد صنع في مصر ويتمتع به العالم ".


ولم يكشف عمرو دياب عن اسم المسلسل او قصته.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وساوس.. أول مسلسل سعودي يعرض علي منصة نتفليكس.. تفاصيل

نتفليكس تطلق الموسم الثالث من مسلسل Dark.. اليوم

مسلسل Dark season 3 يتصدر تريند جوجل

عرض Queer Eye for the Straight Guy على نتفليكس

ترشيحاتنا

من الصحابي الذي وضع التقويم الهجري.. ولماذا اختار شهر المحرم بداية السنة؟

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

لحظة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري وإدانة عضو حزب الله ..فيديو

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد