الخارجية السودانية تنفي تصريحات المتحدث باسمها حول التطبيع مع إسرائيل

نفى وزير الخارجية السوداني، عمر إسماعيل، التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الوزارة حول رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.





وقالت وزارة الخارجية السودانية إن العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال.





وأضافت أنها لم تكلف متحدث الخارجية بالإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل.





وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قد قال في تصريحات إعلامية إن بلاده ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها.





وأضاف أنه تمت خلال الفترة الماضية اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوداني للتمهيد لتطبيع العلاقات.





وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية، وقال إن الاتفاق بين السودان وإسرائيل سيكون مفيدا للجميع.



