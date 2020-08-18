AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية السودانية تنفي تصريحات المتحدث باسمها حول التطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نفى وزير الخارجية السوداني، عمر إسماعيل، التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الوزارة حول رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أنها لم تكلف متحدث الخارجية بالإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قد قال في تصريحات إعلامية إن بلاده ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها.

وأضاف أنه تمت خلال الفترة الماضية اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوداني للتمهيد لتطبيع العلاقات.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية، وقال إن الاتفاق بين السودان وإسرائيل سيكون مفيدا للجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث قوات الاحتلال يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

اتفاق ينهي النزاع.. أمريكا تطالب فلسطين بمراجعة خطة ترامب للسلام

ضاحى خلفان: إسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الأرض العربية

بعد خطوة الإمارات.. السودان يعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

أول تعليق من نتنياهو على رغبة السودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

موطن اللاءات الثلاث.. السودان يتمرد على عداء إسرئيل القديم ويطلب التطبيع

ترشيحاتنا

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

سلطانة الجمال.. لاميتا فرنجية تثير إعجاب جمهورها بـ عدة صور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا من وسط الطبيعة

"الشباب والرياضة" تستضيف "حواس" في اللقاء الفكرى الثانى "اتكلم"

كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا