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منوعات

طفل عمره 10 أسابيع يذهل رواد التواصل الاجتماعي.. شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 ص
الطفل روآن
الطفل روآن
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لطفل، عمره 10 أسابيع، وهو يردد كلمة أحبك بالإنجليزية "i love you" بعد والدته. 

ونشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو لسيدة أمريكية متداول على تطبيق تيك توك وهي تحمل ابنها الصغير الذي يدعى "روان" ويحاول تقليدها و هي تتكلم" . 

ولفت انتباه رواد التواصل الإجتماعي، قدرة الطفل على ترديد كلمة "أحبك" ونطقها بشكل مفهوم، رغم سنه الصغيرة، بالصورة التي فاجأت الجميع، وعلى رأسهم والدته ووالده. 

ونال المقطع شهرة واسعة على تطبيق تيك توك و حقق اكثر من مليون مشاهدة في يومه الأول . 
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