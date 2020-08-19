طفل عمره 10 أسابيع يذهل رواد التواصل الاجتماعي.. شاهد





ونشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، مقطع فيديو لسيدة أمريكية متداول على تطبيق تيك توك وهي تحمل ابنها الصغير الذي يدعى "روان" ويحاول تقليدها و هي تتكلم" .





ولفت انتباه رواد التواصل الإجتماعي، قدرة الطفل على ترديد كلمة "أحبك" ونطقها بشكل مفهوم ، رغم سنه الصغيرة، بالصورة التي فاجأت الجميع، وعلى رأسهم والدته ووالده.





ونال المقطع شهرة واسعة على تطبيق تيك توك و حقق اكثر من مليون مشاهدة في يومه الأول .

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لطفل، عمره 10 أسابيع، وهو يردد كلمة أحبك بالإنجليزية "i love you" بعد والدته.