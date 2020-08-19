الصحة العالمية: لا لقاح ضد كورونا معترفا به حتى الآن.. و29 دواءً في مرحلة التجربة لعلاج 21 مليون مصاب

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد إلى الآن لقاح معترف به للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويوجد 29 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية.





وأضافت "الحجة" في بيان، الأربعاء، أن 43% ممن يعيشون بإقليم شرق المتوسط يحتاجون لمساعدات إنسانية، مؤكدةً أن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني.





وشددت الحجة على أهمية العمل بكل الاجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات للحماية من عدوى كورونا ، مؤكدة علي ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الإجتماعى بين الأفراد في الأماكن العامة، على ألا تقل مسافة التباعد عن 1 متر، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة.





كما شددت على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.





وأفادت الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك جهودًا كبيرة من التحالفات العالمية للسعى لإنتاج لقاح فعال وآمن، مضيفة أنه يوجد ما يقرب من 21 مليون مصاب بالفيروس حتى الآن، كما أن إقليم شرق المتوسط يوجد بة 2 مليون اصابة حتى الان.





وتقيم منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا لمتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتطوير اللقاح وتوزيعه.





ودعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).





ويشمل المؤتمر الصحفي، إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديثا حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، باليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.





والمتحدثون هم:





د. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية.





د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات.



