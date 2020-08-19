عامل مفصول وراء الجريمة.. كشف ملابسات سرقة خزينة ملهى ليلي بالغردقة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد الملاهى الليلية بالغردقة وضبط مرتكبى الواقعة.





تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا من أحد المواطنين (مالك أحد الملاهى الليلية– مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 37 ألف جنيه – و2 هاتف محمول خاصين بالعاملين - وجهاز DVR خاص بالكاميرات).





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين – جميعهم مقيمون بمنطقة حلوان بمديرية أمن القاهرة).





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة المُشار إليها، وأقر اثنان من المتهمين أنه نظرًا لسابقة عملهما لدى المبلغ وعدم قيامه بدفع راتب شهرى لهما عقدا العزم على سرقة الخزينة من الحائط باستخدام عتلة حديدية، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهمين الآخرين وقاموا بسرقة الخزينة وتوجهوا لإحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم وتمكنوا من فتح الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالى الموجود بداخلها واقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط "الخزينة – الأداة المستخدمة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول المستولى عليهما" وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.