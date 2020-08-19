منافس الأهلي.. ارتفاع عدد حالات كورونا في الوداد المغربي

كشف تقرير صحفي مغربي، اليوم الأربعاء، عن ظهور 5 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، داخل صفوف فريق الوداد، ليرتفع عدد المصابين في الفريق إلى 10 حالات.









ووفقًا لموقع "le360 سبورت" المغربي، فإن الوداد خضع لمسحة طبية أمس، الثلاثاء، وارتفع عدد اللاعبين المصابين إلى 10 حالات، 8 لاعبين وإداريان.



وكشف الموقع عن أسماء الخماسي المصاب وهم، بديع أووك وأيمن الحسوني، ويحيى عطية الله، وحمزة أسرير، وكاسونجو كزادي.







وكان الوداد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، إصابة 5 من الفريق بفيروس كورونا.







