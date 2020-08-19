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أخبار العالم

وزير الخارجية العراقية: الولايات المتحدة حليف قوي وسنعمق علاقاتنا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على قدرة بلاده على حماية وتعميق التحالف مع الولايات المتحدة، مضيفا أن إيران جارة تربطها علاقات جيدة بالعراق. 

وتابع حسين في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية أن بلاده ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية العراقية والقرار العراقي يبقى للعراقيين. 

وأضاف ان الولايات المتحد حليف قوي للعراض، وهو ما يجعل بغداد تعمق هذا الرابط. 

وأفادت وسائل الإعلام العراقية، بوصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز"، قال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وخلال الزيارة، سيلتقي الكاظمي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، بحسب بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء.
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