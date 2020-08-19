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حوادث

الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:43 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ ٨مليون و٩٥٩ ألفا و٣٥ ناخبا من أصل ٦٢ مليون و٩٤٠ و١٦٥ بنسبة ١٤.٣٢ ٪.

وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٧ مليون و٥٧٧ ألف و٧٤١ صوتا بنسبة ٨٤.٥٨٪ والأصوات الباطلة مليون و٣٨١ ألف و٢٩٤ صوتا بنسبة ١٥.٤٢ ٪.

وأضاف أن الانتخابات أسفرت عن حسم ٧٤ مقعدا بالنظام الفردي وتجرى الاعادة على ٢٦ مقعدا يومي ٨و٩ سبتمبر في الخارج و١٠و١١ سبتمبر في الداخل؛ فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر النتيجة في الاربعة دوائر بعد حضولها على نسبة تصويت تعدت ٥ ٪ من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات.

وكان بدأ مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة انتخابات الشيوخ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

 

 عقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل، وذلك بمسرح التلفزيون بالدور السابع من مبنى ماسبيرو.

 

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية بالحضور لتغطية فاعليات المؤتمر على أن يكون ذلك بوقت كاف وقبل ساعة من موعد عقد المؤتمر والذى يتضمن نتائج الاقتراع والفرز فى الجولة الأولى من الانتخابات.

 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من فحص جميع التظلمات المقدمة من المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، على النتائج حيث تم الفصل فيها ولم تتضمن اى مخالفات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو النتيجة النهائية، لافتا إلى أن الهيئة أخطرت صاحب التظلم بقرار الهيئة بعد 24 ساعة من الفصل فى التظلمات وفقا لصحيح الدستور والقانون والجدول الزمنى للانتخابات.

الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد
الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد
الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد
الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد
الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد
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