الوطنية للانتخابات: ٩ ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ..شاهد

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ ٨مليون و٩٥٩ ألفا و٣٥ ناخبا من أصل ٦٢ مليون و٩٤٠ و١٦٥ بنسبة ١٤.٣٢ ٪.





وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٧ مليون و٥٧٧ ألف و٧٤١ صوتا بنسبة ٨٤.٥٨٪ والأصوات الباطلة مليون و٣٨١ ألف و٢٩٤ صوتا بنسبة ١٥.٤٢ ٪.





وأضاف أن الانتخابات أسفرت عن حسم ٧٤ مقعدا بالنظام الفردي وتجرى الاعادة على ٢٦ مقعدا يومي ٨و٩ سبتمبر في الخارج و١٠و١١ سبتمبر في الداخل؛ فيما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر النتيجة في الاربعة دوائر بعد حضولها على نسبة تصويت تعدت ٥ ٪ من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الانتخابات.



