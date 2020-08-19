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رياضة

تدريبات قوية لـ حراس مرمى الزمالك في مران اليوم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:22 م
تدريبات قوية لحراس
تدريبات قوية لحراس مرمي الزمالك بمران اليوم
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منتصر الرفاعي
خاض رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، ومحمد صبحي، تدريبات قوية.

جاء ذلك تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس خلال المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

بدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية آخري شملت بعض التمارين الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديد من مسافات قريبة.

وشهدت التدريبات تألقا كبيرا لرباعي حراسة المرمى، حيث نالوا جميعًا إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول.
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