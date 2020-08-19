ضبط بناء مخالف بدون ترخيص ومصادرة المواد المستخدمة في أعمال البناء

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض ، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن ، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.





حيث قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش بالوحدة المحلية لقرية قرية النويرة مركز اهناسيا،وذلك برئاسة الأستاذ محمد جبر معاون محافظ بني سويف،فقد تم ضبط أعمال بناء مخالف وتعديات ومباني خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة للماشية،حيث تم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ، وتمت مصادرة المواد المستخدمة والسقالات والحديد وكل شىء لبناء مخالف يعد ليكون مصنعا للألومونيوم ومحلات خارجة بدون ترخيص ومدخل شارع في المبنى .





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وتم توجيه رئيس القرية بسرعة اتخاذ اللازم حيال تجمع للمخلفات والتشوينات أمام محطة الصرف الصحي والتشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة ، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .





وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية، ،وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين ، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها .





ومن جانبه شدد محافظ بني سويف "بعد مناقشة تقرير اللجنة الميداني"على ضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية المفاجئة،لضمان تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات ،ومواجهة كافة صور المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين،مطالبا بتقرير شهري شامل لنتيجة عمل اللجنة وانعكاسها الايجابي على مستوى الخدمات والمرافق بالقرى لتقييم المنظومة ودعم جهودها .



