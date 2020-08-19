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توك شو

هل تعود صلاة الجنازة فى المساجد؟ .. الأوقاف تجيب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:38 م
صلاة جنازة
صلاة جنازة
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البهي عمرو
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة في المساجد مازالت ممنوعة خلال الفترة المقبلة، واقامة المناسبات معلقة لحين إصدار قرار من الحكومة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن  الجميع بوزارة الأوقاف كان حزينا على تأخر قرار فتح المساجد لصلاة الجمعة.

وتابع:  الوزارة ارسلت خطابا لـ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لعودة صلاة الجمعة ولكن ببعض الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن أهم الشروط هى التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وغلق دورات المياه، وان يصلى كل مواطن على المصلية الخاصة به.

وأشار إلى أن، المسئولين عن المساجد سيقومون بالتعقيم والتطهير بشكل مستمر،  وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق و غلقها بعد الصلاة.

وأوضح أن، أزمة فيروس كورونا إلى زوال و ستعود الحياة إلى طبيعتها، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه سيتم فتح الزوايا للصلاة بشروط والأفضل الصلاة فى المساجد الكبيرة، 


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