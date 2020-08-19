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أخبار العالم

مسلسل اغتيال النشطاء في العراق.. إطلاق النار على سيارة بها 4 نساء ومقتل ناشطة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء، إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة بداخلها 4 نساء في الشارع التجاري وسط البصرة، ما أسفر عن مقتل امرأتين بينهما ناشطة.


وبحسب "الغد"، قالت شرطة البصرة إن الـنساء الأربع كانت من بينهن الدكتورة الطبيبة الإخصائية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب وتوفيت مباشرة مع امرأة صديقتها وجرحت اثنتان أخريان.


وأضافت أن ريهام إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة.


ويأتي ذلك بعد عدة أيام من محاولة اغتيال ناشطَيـْن من محافظة البصرة، جنوبي العراق، نقلا على أثرها إلى المستشفى “في حالة خطرة”.


وقالت وكالات أنباء محلية ومغردون إن الناشطين لوديا ريمون وعباس صبحي تعرضا لهجوم مسلح استهدفهما في إحدى مناطق المحافظة، وتعرضا لإصابات بالغة.


وجاء ذلك بعد أيام أيضا من مقتل الناشط، تحسين أسامة، وأثار مقتل الناشط تحسين أسامة، الذي كان يدعو لمحاربة الفساد والميليشيات، غضبا كبيرا في عموم البلاد، خاصة بسبب الطريقة الوحشية لمقتله، ولكونه من المتظاهرين البارزين في البصرة، كما أنه أب لأربعة أطفال.
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