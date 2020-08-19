AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.. البترول: 120 مليون دولار لتطوير ميناء الحمراء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:26 م
البترول
البترول
Advertisements
البهي عمرو
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن ميناء الحمراء البترولى موجود بمدينة العلمين الجديدة، ويبعد عن الاسكندرية بـ 120 كيلو.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء الحمراء البترولى يعد أحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط.

ولفت إلى أن ميناء الحمراء جاهز بالمعدات الحديثة، وهو المنفذ الرئيسي للمشروعات التى سيتم تنفيذها بالعلمين، ويساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة .

وأوضح أنه تم زيادة السعات التخزينية بميناء الحمراء البترولى بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وأشار إلى أنه تم إنشاء مستودعين لتخزين البترول اله-خام بتكلفة 60 مليون دولار، وتم تطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث أنظمة التحكم و الأمان لموانئ التداول.

ولفت إلى أنه تم الموافقة على ترسيم الحدود مع اليونان، وسيتم التوقيع قريبًا على 12 اتفاقية بترولية للبحث و الاستكشاف و التنقيب عن البترول و الغاز، ولاول مرة شركتي إكسون موبيل و شيفرون تتضمان لشركات عالمية متميزة تعمل فى مصر.

وكشف أن هناك 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرًا، 
وأكد أن انتاج مصر من الغاز الطبيعي أكثر من 7 مليار قدم مكعب فى اليوم، و الزيت الخام يصل لـ 650 ألف برميل فى اليوم، وحقل ظهر وصل أنتاجه لـ أكثر من 3 ملايين قدم مكعب فى اليوم، ولكن ننتج وففًا لـ  المعدلات الاقتصادية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات مليار دولار.. البترول توقع 12 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية في 4 مناطق

قطاع البترول أثناء وعقب الإخوان.. من 6.2 مليار دولار ديونا إلى أعلى نسبة إنتاج في التاريخ

السيسي صاحب الفضل الأول.. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول في 6 سنوات

رئيس الوزراء يشهد تشغيل خط الشحن البحري والشمندورة الجديدة بميناء الحمراء البترولي

مدبولي يتفقد مشروع زيادة السعات التخزينية بميناء الحمراء البترولي بتكلفة 66 مليون دولار

رفع كفاءة الموانئ البترولية وزيادة مستودعات التخزين.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل خط الشحن البحري والشمندورة الجديدة بـ الحمراء.. إنشاء مجمع البلوف الجديد وتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بالعلمين

ترشيحاتنا

ستافروس لاعب برينتفورد الإنجليزي: أعشق طارق حامد.. والأهلي الأفضل فى مصر

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

الأهلي يستعد للتعاقد مع محمد إبراهيم

تظهر بالوردي.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

ربة منزل بقنا: زوجي تحرش بابنتنا ولامس أجزاء حساسة منها ويخرج عليها عاريا تمامًا ..شاهد

أسطورة هندوسية تتحول إلى حقيقة في نيبال.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح