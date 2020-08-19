يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.. البترول: 120 مليون دولار لتطوير ميناء الحمراء

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن ميناء الحمراء البترولى موجود بمدينة العلمين الجديدة، ويبعد عن الاسكندرية بـ 120 كيلو.





المتحدث باسم وزارة البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ميناء الحمراء البترولى يعد أحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط. وأضاف





ولفت إلى أن ميناء الحمراء جاهز بالمعدات الحديثة، وهو المنفذ الرئيسي للمشروعات التى سيتم تنفيذها بالعلمين، ويساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة .





وأوضح أنه تم زيادة السعات التخزينية بميناء الحمراء البترولى بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وأشار إلى أنه تم إنشاء مستودعين لتخزين البترول اله-خام بتكلفة 60 مليون دولار، وتم تطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث أنظمة التحكم و الأمان لموانئ التداول.





ولفت إلى أنه تم الموافقة على ترسيم الحدود مع اليونان، وسيتم التوقيع قريبًا على 12 اتفاقية بترولية للبحث و الاستكشاف و التنقيب عن البترول و الغاز، ولاول مرة شركتي إكسون موبيل و شيفرون تتضمان لشركات عالمية متميزة تعمل فى مصر.





وكشف أن هناك 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرًا،

وأكد أن انتاج مصر من الغاز الطبيعي أكثر من 7 مليار قدم مكعب فى اليوم، و الزيت الخام يصل لـ 650 ألف برميل فى اليوم، وحقل ظهر وصل أنتاجه لـ أكثر من 3 ملايين قدم مكعب فى اليوم، ولكن ننتج وففًا لـ المعدلات الاقتصادية".



