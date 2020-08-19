نشرة البرلمان | ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات الشيوخ.. والمجلس القادم يفتح ملف الإيجارات القديمة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 19 أغسطس:بيان عاجل لـ التموين بسبب خفض وزن رغيف الخبزننشر نتائج انتخابات مجلس الشيوخ كاملةننشر أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر بعد فوزها بانتخابات الشيوخأسماء الفائزين وجولة الإعادة.. ننشر نتائج مقاعد الفردي بانتخابات الشيوخمستقبل وطن: نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ نتاج لثقة المواطنين في مرشحينامنها الإيجار القديم.. نائب الشيوخ: 3 تشريعات على أجندة المجلس الجديدتصرفات مسيئة.. فصل محمود موسى من حزب الغد