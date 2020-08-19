بيان عاجل لـ التموين بسبب خفض وزن رغيف الخبز

تقدم عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ببيان عاجل للدكتور على عبد العال موجها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خفض وزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين بدون الرجول للبرلمان.





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وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن وزير التموين قام بخفض وزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين دون الرجوع للبرلمان وأثناء مناقشة موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لم يذكر ذلك حيث ان الموازنه التي أقرها البرلمان بناء علي نفس مواصفات رغيف الخبز المدعم ونفس العدد وهذا يعتبر اخلال بما تم الموافقة عليه بالبرلمان.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلغاء قرار الوزير بتخفيض وزن رغيف الخبز ورجوع الوزير لمجلس النواب لمناقشة هذا الأمر.



