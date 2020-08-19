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برلمان

بيان عاجل لـ التموين بسبب خفض وزن رغيف الخبز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:06 م
خفض وزن رغيف الخبز
خفض وزن رغيف الخبز
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حسن رضوان

تقدم عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب  ببيان عاجل للدكتور على عبد العال موجها الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خفض وزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين بدون الرجول للبرلمان.



وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن  وزير التموين قام بخفض وزن رغيف الخبز المدعم للمواطنين دون الرجوع للبرلمان وأثناء مناقشة  موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ لم يذكر ذلك حيث ان الموازنه التي أقرها البرلمان بناء علي  نفس مواصفات رغيف الخبز المدعم ونفس العدد وهذا يعتبر اخلال بما تم الموافقة عليه بالبرلمان.


وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إلغاء قرار الوزير بتخفيض وزن رغيف الخبز ورجوع الوزير لمجلس النواب لمناقشة هذا الأمر.


ومن جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب،أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهه لوزير التموين بشأن تخفيض وزن الرغيف إلي 90 جراما بدلا من 110 جراما.

وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار تخفيض حجم الرغيف إلي 90 جراما بالتهريج،  سيكون له تأثير على محدودي الدخل  .

وطالب كمال  في تصريحات خاصة لصدى البلد بالحفاظ علي حقوق الطبقة الفقيرة "، مشيرا إلى تخفيض أعداد بطاقات التموين للمستحقين فقط.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تغافل من جانب الحكومة ممثلة في وزير التموين لذا أناشده بضرورة إصدار قرارات عادلة مدروسة تصب في مصلحة المواطن البسيط الذي يستحق أخذ حقوقه كاملة ودعم محدودي الدخل وذلك للعمل علي استقرار الجبهة الداخلية وعدم اثارة غضب المواطن وإلقاء المزيد من الأعباء الحياتية علي عاتقه.
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