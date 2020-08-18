تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب،أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهه لوزير التموين بشأن تخفيض وزن الرغيف إلي 90 جراما بدلا من 110 جراما.





وصف النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قرار تخفيض حجم الرغيف إلي 90 جراما بالتهريج، نظرا لما سيحمله القرار من عواقب وخيمة يكن لها الأثر بالمساس من حقوق الفقراء ومحدودي الدخل .





أوضح "كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أنه، يوجد حالة من التناقض والإزدواجية مستطردا حديثه " المفروض القيادة السياسية بتأمر بالحفاظ علي حقوق الطبقة الفقيرة وفى نفس الوقت يزيد اسعار تذاكر المترو"، على الرغم من إنه تم تخفيض أعداد بطاقات التموين للمستحقين فقط.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تغافل من جانب الحكومة ممثلة في وزير التموين لذا أناشده بضرورة إصدار قرارات عادلة مدروسة تصب في مصلحة المواطن البسيط الذي يستحق أخذ حقوقه كاملة ودعم محدودي الدخل وذلك للعمل علي استقرار الجبهة الداخلية وعدم اثارة غضب المواطن وإلقاء المزيد من الأعباء الحياتية علي عاتقه.