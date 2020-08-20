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فن

هاواريو جيز.. حمو بيكا يتصدر الترند بفيديو كوميدي جديد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:23 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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ميرنا محمود
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو كوميديًا أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره كلمة خطا أكثر من مرة. ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك. 

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وظهر حمو بيكا بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من شخص واقف بجواره لكي يغنيها وظل هذا الشخص يردد على حمو بيكا جملة  هاواريو جيز واتساب  و لم يستطع حمو بيكا ترديدها بالشكل الصحيح مما أدى إلى انهيارهم بالضحك على حمو بيكا .

وكان قد كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".
@hamobika

هاواريو جايز Hay واتساب 😂😂##هاوريو_جايز_Hay_واتساب🔥

♬ الصوت الأصلي - hamobika
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