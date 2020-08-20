ترامب: نتوقع انضمام السعودية لمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنضم السعودية إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات الأسبوع الماضي.





وأضاف "ترامب"، في مؤتمر صحفي، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل اتفاق عظيم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا عربية أخرى أبلغت واشنطن، برغبتها في عقد اتفاقات مماثلة.





وكان ترامب أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.





وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".





من جانبه، أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة "إنه يوم تاريخي".