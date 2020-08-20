مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث تصادم سيارة بـ لودر على صحراوي بني سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون فى حادث تصادم ميكروباص بلودر على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف





وهرعت ثمانية سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل الحالات لمستشفى بني سويف التخصصي.





واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من متولى جاد قنا 45 سنة عامل مصابا بجروح في الرأس، ومحمد عيد محمد قنا 17 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق، وقاسم منصور صديق المنيا 57 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الايسر، ووحيد محمد عطية قنا 35 سنة غيبوبة ومحمد عطا شحات المنيا 28 سنة المنيا مصابا اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات.





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مصابا باشتباه كسر بالذراع اليسرى. كما استقبل المستشفى أسامة محمد كمال قنا 18 سنة مصابا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وباسم على ابراهيم المنيا 20 سنة مصابا بجروح وسحجات، وأحمد عثمان على ابراهيم غيبوبة تامة، ومحمد الضاحى محمد بغدادى





كما استقبلت مشرحة المستشفى عبد العليم شحاته تمام ٨٥ سنة مقيم بقنا بدون عمل وابراهيم حسانين عبد العليم 56 كاتب بالوحدة الصحية قنا.



