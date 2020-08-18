مصرع أمين شرطة وإصابة عامل في تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب عامل في حادث سير وقع مساء الإثنين إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي. الإثنين





وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ووجود متوفى ومصاب بمكان الحادث.





اقرأ أيضا :





ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتين إسعاف نقلتا جثة المتوفى والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عبدالجواد م.ع" 42 سنة، أمين شرطة، وإصابة "محمد ح.ع" 40 سنة، عامل، مقيمان بقرية الفنت بمركز الفشن.





وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.