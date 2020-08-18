AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع أمين شرطة وإصابة عامل في تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:07 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد عبدالحليم
لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب عامل في حادث سير وقع مساء الإثنين إثر تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف ونقلتهما سيارة  الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق الصعيد الزراعي "القاهرة ـ أسيوط" أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ووجود متوفى ومصاب بمكان الحادث.

 اقرأ أيضا : 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتين إسعاف نقلتا جثة  المتوفى والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عبدالجواد م.ع" 42 سنة، أمين شرطة، وإصابة "محمد ح.ع" 40 سنة، عامل، مقيمان بقرية الفنت بمركز الفشن.

وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار حائط منزل ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

بالأسماء .. مصرع سائق وإصابة 7 ركاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

ترشيحاتنا

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

هآرتس: إسرائيل ترفض بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات

مصر كلها عارفة إني راجل.. مرتضى منصور يرد على طلبات رفع الحصانة عنه

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد عودة حسين الشحات

نجم الأهلي السابق: ألوم على رمضان صبحي في نقطة واحدة.. وأحمد فتحي خرج بشكل مميز

دعاء صلاة الوتر وكيفية أدائها في المذاهب الأربعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وادي الموت.. تسجيل أعلى درجة حرارة شهدها العالم

حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها